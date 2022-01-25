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ABD'de Floyd davasında 3 polis memurunu zora sokacak görüntüler mahkemeye sunuldu - Son Dakika

ABD'de Floyd davasında 3 polis memurunu zora sokacak görüntüler mahkemeye sunuldu

25.01.2022 20:56
ABD'de Floyd davasında 3 polis memurunu zora sokacak görüntüler mahkemeye sunuldu

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine diziyle bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis memurlarının yargılanmasının ilk gününde savcılar mahkemeye, üç memurun Floyd'un "tam önlerinde yavaşça öldürüldüğünü" izlemesini gösteren videoları sundu.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'un ensesine diziyle bastırarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis memurlarının yargılanmasının ilk gününde savcılar mahkemeye, üç memurun Floyd'un "tam önlerinde yavaşça öldürüldüğünü" izlemesini gösteren videoları sundu.

Minnesota eyaletinde bölge mahkemesinde başlayan Floyd davasında konuşan Adalet Bakanlığının sivil haklar bölümü çalışanı Savcı Samantha Trepel, polislerin kendi göğüs kameralarının kaydettiği görüntülerin, Chauvin'in siyahi Floyd'u "tam önlerinde yavaşça öldürdüğünü bir şey yapmadan seyretmesini" ispat ettiğini söyledi.

Videoda, Chauvin'in 46 yaşındaki siyahinin boynuna 9,5 dakika bastırdığı sırada eski polis memurlarından J. Alexander Kueng'in Floyd'un sırtına diz çöktüğü, Thomas Lane'in bacaklarını tuttuğu ve Tou Thao'nun ise çevrede toplananların müdahale etmesini engellediğine dair görüntülerin bulunduğu belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı Paul Magnuson, polis memurlarının hükümet yetkisi altında hareket ederken Floyd'u medeni haklarından mahrum etmekle geniş çapta suçlandığı davanın dört hafta sürebileceğini söyledi.

Ayrıca 3 eski polis hakkında eyalet tarafından yönlendirilen "cinayet ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etme" suçlamaları bulunuyor. Bu davanın görülmesine 13 Haziran'da başlanması bekleniyor.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü açıklanmıştı.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Floyd davasında 3 polis memurunu zora sokacak görüntüler mahkemeye sunuldu - Son Dakika
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