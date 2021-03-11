ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polise "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltildi - Son Dakika

ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polise "3. dereceden cinayet" suçlaması yeniden yöneltildi

11.03.2021 19:27
ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polise

NEW ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında, daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması tekrar yöneltildi.

NEW ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin hakkında, daha önce düşürülen "3. dereceden cinayet" suçlaması tekrar yöneltildi.

Hennepin Bölge Mahkemesi Hakimi Peter Cahill, 22 Ekim 2020'de düşürdüğü Chauvin'e yönelik 3. derece cinayet suçlamasını tekrar dosyasına ekledi.

Hakim Cahill, geçen 22 Ekim'de Chauvin'e daha önce yöneltilen 3. derece cinayet suçlamasını düşürme kararı almış, Chauvin'in 2. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanmasına devam edileceğini belirtmişti.

Cahill'in kararına itiraz eden savcılar, olayı Minnesota Temyiz Mahkemesine götürmüş, savcıların Chauvin'in 3. derece adam öldürmekten yargılanması talebi 24 Şubat 2021'deki duruşmada kabul edilmişti.

Chauvin, Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Polis Memuru, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan polise '3. dereceden cinayet' suçlaması yeniden yöneltildi - Son Dakika


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