ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü - Son Dakika

ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü

07.10.2020 16:45
ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü, System.String[]

ABD'nin Arizona eyaletinde fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinde fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

ABD basınındaki habere göre, 25 yaşındaki Orlando Serrano-Arzola, Colorado Nehri yakınında Glen Kanyonu Barajı kenarında fotoğraf çektiği sırada uçurumdan düştü.

Yetkililer, 30,5 metre yükseklikten düşen daha sonra da 45 metre kadar yuvarlanan Serrano-Arzola'nın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Serrano-Arzola'nın cansız bedenini çıkarmak için kanyona inen ekiplerin, aynı yerde kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orlando Magic, Colorado, Arizona, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de fotoğraf çekerken uçurumdan düşen kişi öldü - Son Dakika

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