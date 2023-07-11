ABD'de Futbol Koçu Çocuklara Cinsel İstismarda Bulundu - Son Dakika
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ABD'de Futbol Koçu Çocuklara Cinsel İstismarda Bulundu

11.07.2023 21:43

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir futbol takımının koçuna ait telefonda çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu gösteren videolar bulundu. Koçun cep telefonunu unuttuğu restoranda çalışanlar tarafından incelenen cihazda, onlarca uygunsuz video ve çocuk fotoğrafı tespit edildi. Polis yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda koçun 9-17 yaş aralığındaki bilinçsiz çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu belirledi. Koç, reşit olmayan çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı ve ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacak. İstismara uğradığı düşünülen 10 çocuğun bu eylemin farkında olamayabilecekleri ifade edildi. Polis, kurbanların kimliklerini belirlemeye çalışırken, koçun kefaletinin 525 bin dolar olarak belirlendiği açıklandı. Koçun, okullara ait oyun sahalarını dolaşarak çocukları takımına aldığı ve güvenlerini kazandıktan sonra evine davet ettiği düşünülüyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinde polis yetkilileri, bir futbol takımının koçunun restoranda unuttuğu telefonda çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu gösteren videolar bulduklarını bildirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacağı ifade edildi.

ONLARCA UYGUNSUZ VİDEO BULUNDU

CNN'in haberine göre, Camilo Hurtado Campos, cep telefonunu bir restoranda unuttuktan sonra restoran çalışanları telefonun sahibine ulaşabilmek için cihazı inceledi. Çalışanlar, Campos'un telefonunda "onlarca uygunsuz video ve çocuk fotoğrafı" görmelerinin ardından polise haber verdi.

İSTİSMARDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda 63 yaşındaki Campos'un "9-17 yaş aralığındaki bilinçsiz çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun" tespit edildiğini aktardı.

EK SUÇLAMALAR TAMAMLANANA KADAR GÖZALTINDA KALACAK

Campos'un reşit olmayan çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı, ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacağı kaydedildi. İlk belirlemelere göre istismara uğradığı düşünülen 10 çocuğun bu eylemin farkında olamayabilecekleri belirtildi.

KEFALETİ 525 BİN DOLAR OLARAK BELİRLENDİ

Polisin, kurbanların kimliklerini belirlemeye çalıştığı ve Campos'un kefaletinin 525 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi. Campos'un okullara ait oyun sahalarını dolaşarak buradaki çocukları takımına aldığı ve güvenlerini kazandıktan sonra evine davet ettiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de Futbol Koçu Çocuklara Cinsel İstismarda Bulundu - Son Dakika


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