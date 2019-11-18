Son Dakika Haberleri: ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü
Son Dakika Dünya ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü - Son Dakika Dünya

ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü

6 saat önce

ABD'de bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen gruba ateş açıldı.

ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü, System.String[]

ABD'de bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen gruba ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Kaliforniya eyaletinde bağlı Fresno şehrinde bir evin bahçesinde gerçekleşti. Fresno Polisi tarafından yapılan açıklamada olay, bir evin bahçesinde futbol maçı izlemek için bir araya gelen bir aile ve arkadaşlarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırının, herkesin futbol maçı izlediği sırada evin arka bahçesine gizlice girilerek gerçekleştiği belirtildi. Saldırıda 4 kişini yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, yaralananların olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ve bazılarının durumunun ciddi olduğu açıklandı.Olayın nedeni henüz bilinmezken, polis soruşturmaya devam ediyor.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başarının adı Şenol Güneş! Denizli ve Terim'i geride bıraktı
Kolları ve bacakları olmayan 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan polis memuru, tepki çekti Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma! İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de futbol maçı izleyen gruba silahlı saldırı: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]