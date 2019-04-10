ABD'de Gaz Sızıntısı Sonucu Binada Patlama Yaşandı
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NEW ABD'nin North Carolina eyaletinin Dunham kentinde bir binada gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:19 Kaynak: AA
NEW ABD
'nin North Carolina
eyaletinin Dunham kentinde bir binada gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, kentteki bir binada gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldi.
Durham Polisi Halkla İlişkiler
Müdürü Wil Glenn yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin yaralandığını belirtti. İtfaiye
ekipleri, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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