Son Dakika Haberleri: ABD'de Gazlı İçecek Reklamlarına Sağlık Uyarısı Mahkemeden Döndü

ABD'de Gazlı İçecek Reklamlarına Sağlık Uyarısı Mahkemeden Döndü

2 saat önce

SAN ABD'de San Francisco eyaletinin gazlı ve şekerli içecek reklamlarına sağlık uyarısı koyma zorunluluğu getiren düzenlemesi federal mahkeme tarafından iptal edildi.

ABD'de Gazlı İçecek Reklamlarına Sağlık Uyarısı Mahkemeden Döndü, System.String[]
SAN ABD'de San Francisco eyaletinin gazlı ve şekerli içecek reklamlarına sağlık uyarısı koyma zorunluluğu getiren düzenlemesi federal mahkeme tarafından iptal edildi.

Büyük içecek şirketlerinin perakende ve reklam firmalarıyla birlikte açtıkları davada, ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, San Francisco eyalet meclisinin aldığı kararın "ticari ifade özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Kararda, eyaletin reklamlara sağlık uyarısı olarak konulmasını zorunlu kıldığı "şekerli içeceklerin obeziteye ve diğer hastalıklara yol açacağı" ibaresinin kesin bir bilgi sayılamayacağı belirtildi. Mahkeme, bu konuda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin "şekerin aşırı miktarlarda tüketilmediği takdirde güvenli bir gıda olduğu" yönündeki değerlendirmesine dikkati çekti.

Karar sonrası, dava, yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:59 Kaynak: AA

San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahkeme, Damadına WhatsApp Üzerinden Hakaret Eden Kayınvalideye Ceza Vermedi Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı

ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı ABD'den Çok Konuşulacak Karar: Gazze ve Batı Şeria'ya Yardım Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Gazlı İçecek Reklamlarına Sağlık Uyarısı Mahkemeden Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]