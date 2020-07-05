ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 12 yaralı - Son Dakika

ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı: 12 yaralı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Lavish Lounge gece kulübüne yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Lavish Lounge gece kulübüne yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, gece kulübünde yaklaşık 12 kişinin vurulduğunu açıkladı.

Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde bulunan Lavish Lounge gece kulübünde, saat 02.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Yetkililer, yaralanan 12 kişinin ismi ve sağlık durumları hakkında bilgi vermezken, polisin olayla ilgili herhangi bir gözaltı yapmadığı ifade edildi. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Carolina, Sabah, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:05 Kaynak: DHA

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