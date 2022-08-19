Video: ABD'nin Başlıca Bölgelerinde Maymun Çiçeği Alarmı - Son Dakika
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Video: ABD'nin Başlıca Bölgelerinde Maymun Çiçeği Alarmı

19.08.2022 21:47
Video: ABD'nin Başlıca Bölgelerinde Maymun Çiçeği Alarmı

ABD'de geçen Cuma gününe kadar 5.100'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulanırken, San Francisco şehri ve New York eyaleti salgının getirdiği acil duruma karşı adım atmaya başladı.

ABD'de geçen Cuma gününe kadar 5.100'den fazla maymun çiçeği vakası doğrulanırken, San Francisco şehri ve New York eyaleti salgının getirdiği acil duruma karşı adım atmaya başladı.

ABD, şu ana kadar dünyada en fazla maymun çiçeği vakası görülen ülke konumunda. Sağlık uzmanları, ülkedeki testlerin yetersizliği göz önüne alındığında, maymun çiçeği vakalarının muhtemelen eksik sayıldığını söyledi.

San Francisco, geçen Perşembe günü, aşıya yönelik yüksek talep üzerine kentin hazırlığını ve tepkisini güçlendirmek amacıyla maymun çiçeğiyle ilgili yerel bir acil sağlık durumu ilan eden ilk büyük ABD şehri oldu.

Şehirde alınan bu karar Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Cumartesi günü, New York şehri de maymun çiçeği salgını nedeniyle bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

New York eyaletinde şimdiye kadar 1.300'den fazla maymun çiçeği vakası bildirildi.

New York'ta alınan karar uyarınca, sağlık departmanı şehir sağlık yönetmeliği kapsamında acil durum emirleri verebilecek ve yayılmayı yavaşlatmaya destek olmak için yönetmelik hükümlerini değiştirebilecek.

Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da maymun çiçeği hastalığını uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, San Francisco, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: ABD'nin Başlıca Bölgelerinde Maymun Çiçeği Alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: ABD'nin Başlıca Bölgelerinde Maymun Çiçeği Alarmı - Son Dakika
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