ABD'de geçen yıl 160 Konfederasyon sembolü yıkıldı ya da kamusal alandan kaldırıldı - Son Dakika

ABD'de geçen yıl 160 Konfederasyon sembolü yıkıldı ya da kamusal alandan kaldırıldı

23.02.2021 21:41
ABD'de geçen yıl 160 Konfederasyon sembolü yıkıldı ya da kamusal alandan kaldırıldı, System.String[]

NEW ABD'de, siyahi hareketlerin ve ırkçılık karşıtı gösterilen ivme kazandığı 2020'de 160 Konfederasyon sembolünün kamusal alanlardan kaldırıldığı veya yıkıldığı açıklandı.

NEW ABD'de, siyahi hareketlerin ve ırkçılık karşıtı gösterilen ivme kazandığı 2020'de 160 Konfederasyon sembolünün kamusal alanlardan kaldırıldığı veya yıkıldığı açıklandı.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezinin (SPLC) yayımladığı verilere göre, ABD'de kölelik taraftarı Konfederasyon dönemine ithafen yapılmış 2 bin 100 heykel, sembol, pankart, bina ve halka açık park bulunuyordu. 2020'de bunlardan 160'ı kamusal alanlardan kaldırıldı ya da ırkçılık karşıtı protestocular tarafından yıkıldı.

Alabama merkezli SPLC, "Kimin Mirası" başlığıyla oluşturduğu veri tabanında yer alan heykellerin yıkılmasına giden süreci, 2015'te beyaz bir ırkçının Güney Carolina'da bir kiliseye yaptığı silahlı saldırıda ibadet eden 9 siyahi vatandaşı öldürmesi olayının tetiklediğini belirtti.

SPLC Genel Direktörü Lecia Brooks, "Bu ırkçı semboller yalnızca revizyonist tarihi ve beyaz üstünlüğünün ahlaki olarak kabul edilebilir olduğu inancını sürdürmeye hizmet ediyor. Bu nedenle, beyaz üstünlüğünün tüm sembollerinin kamusal alanlardan kaldırılması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre binasındaki General Lee heykeli de kaldırıldı

SPLC'nin bildirdiğine göre, 11 yıldır Amerikan Kongre binasının Ulusal Heykel Salonu Koleksiyonu'nda bulunan, Amerikan İç Savaşı'nda güney eyaletleri komutanı olan General Robert E. Lee'nin heykeli de birkaç hafta önce kaldırıldı.

Virginia eyaletini temsil eden Lee'nin heykelinin yerine, 16 yaşında Virginia'da Moton Lisesi öğrencisiyken "eşit eğitim hakkı" için grev başlatarak Amerikan sivil haklar hareketinin öncü liderleri arasına adını yazdıran siyahi Barbara Johns'un heykelinin konulduğu kaydedildi.

Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi ülke genelinde sistematik ırkçılığa ve polis şiddetine karşı haftalar süren protestoların fitilini ateşlemiş, kölelik savunucusu Konfederasyon heykelleri, ırksal adaletsizliğe karşı mücadele eden "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) hareketinin hedefi haline gelmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Irkçılık, Carolina, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de geçen yıl 160 Konfederasyon sembolü yıkıldı ya da kamusal alandan kaldırıldı - Son Dakika


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