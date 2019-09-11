Son Dakika Haberleri: ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı

12 dakika önce

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı, System.String[]

ABD'de otomotiv devi General Motors (GM), fren sisteminde tespit edilen problem nedeniyle 3,4 milyon kamyonet ve cip modelini geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, fren probleminin görüldüğü 2014-2018 Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 Cadillac Escalade ve 2015-2018 GMC Yukon, Chevy Suburban ve Tahoe cip modellerinin geri çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, toplam 3,4 milyon aracın geri çağrıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri fren probleminin elektrikli fren pompasının eskidikçe daha az vakum gücü üretmesinden kaynaklandığına, bunun da araçların fren sonrası durma mesafesini uzatarak kaza riskini arttırdığına işaret etti.

Geri çağrılan araçların elektronik fren sistemlerinin ücretsiz olarak yeniden düzenleneceği kaydedildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl ekimde konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, Chevrolet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının cinsel organını kesti!
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar ABD Irak'taki DEAŞ hedeflerini 36 ton bombayla vurdu ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:18:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de General Motors 3,4 milyon aracı geri çağırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]