Son Dakika Haberleri: ABD'de General Motors çalışanları greve gitti
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'de General Motors çalışanları greve gitti

1 saat önce

ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

ABD'de General Motors çalışanları greve gitti, System.String[]

ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

Amerika Birleşik Devletleri, General Motors, İşçi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemine başladı 276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de General Motors çalışanları greve gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]