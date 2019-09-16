ABD'de General Motors çalışanları greve gitti
1 saat önce
ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.
ABD'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden General Motors ile Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:15
İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı İBB'den çıkarılan işçiler CHP il binası önünde oturma eylemine başladı 276 geçici işçi alımı için metrelerce kuyruk oluştu Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı