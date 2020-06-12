ABD'de "George Floyd" protestoları sürüyor - NEW
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri devam ediyor.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:11 Kaynak: AA
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