ABD'de siyahi George Floyd 'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri devam ediyor.

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