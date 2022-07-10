ABD'de Georgia eyaleti vali adayı Stacey Abrams seçmenlerle buluştu

ABD'nin Georgia eyaleti vali adayı Stacey Abrams, seçim kampanyası kapsamında Mcdonough kentinde seçmenlerle buluştu. Abrams, buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA
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