Abd'de geyik kuaför salonuna daldı

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ABD'de bir geyik camı kırıp kuaför salonuna daldı! Panik anları kameraya yansıdı

Son dakika! MHP'den, "Bahçeli" tweetini beğenen ABD'ye bir tepki daha: Özürle geçiştirilecek hadise değil