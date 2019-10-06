Son Dakika Haberleri: Abd'de geyik kuaför salonuna daldı
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Abd'de geyik kuaför salonuna daldı

1 saat önce

ABD'de geyik, kuaför salonunun camını kırarak içeriye daldı.

Abd'de geyik kuaför salonuna daldı, System.String[]
ABD'de geyik, kuaför salonunun camını kırarak içeriye daldı. Kuaför salonundakiler ise büyük panik yaşayarak geyiğin tekrar dışarıya çıkışını izledi. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olay, ABD'nin New York kentindeki Long Island bölgesinde bulunan kuaför salonunda meydana geldi. Kuaför salonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir adamın saç tıraşı olurken, bir kadının, salonun cam vitrinin kenarında bulunan kanepede oturduğu, o sırada sokaktan bir geyiğin koşarak cam vitrine doğru atladığı ve dükkana daldığı görüldü.
Geyik dükkanın içerisinde koşarak etrafı dağıtırken, kuaförü işleten kadının ve diğer insanların yaşadıkları panik ve şaşkınlık gözler önüne serildi. Geyik, daha sonra dükkanın kapısına doğru koşarak çıktı.
Yerel medya, geyiğin dükkana girişi sırasında çarptığı kadının hastaneye kaldırıldığını, sıra dışı olayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Geyiğin kuaför salonu dalma anı
-Geyiğin dükkanın içerisinde koşması
-Kuaför dükkanındakilerin paniği


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Kuaför, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
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ABD'de bir geyik camı kırıp kuaför salonuna daldı! Panik anları kameraya yansıdı
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