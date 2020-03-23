ABD'de Gizli Servis çalışanında yeni tip koronavirüs görüldü - Son Dakika

ABD'de Başkan Donald Trump ve ailesinin güvenliğinden sorumlu Gizli Servis'in bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Gizli Servis'ten yayımlanan açıklamada, bir çalışana yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı ve çalışanın karantina altına alındığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmede çalışanın yaklaşık 3 haftadır Gizli Servis'in korumakla sorumlu olduğu herhangi biri ya da diğer çalışanlarla teması olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Gizli Servis, Trump ve ailesinin yanı sıra üst düzey Amerikalı yetkililere koruma sağlıyor.