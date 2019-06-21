ABD'de göçmen ailelerin toplatılması emri
36 dakika önce
Amerikan Washington Post gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:53
Amerikan Washington Post
gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump
'ın, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi.
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