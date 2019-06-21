Son Dakika Haberleri: ABD'de göçmen ailelerin toplatılması emri
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ABD'de göçmen ailelerin toplatılması emri

36 dakika önce

Amerikan Washington Post gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi.

ABD'de göçmen ailelerin toplatılması emri, System.String[]
Amerikan Washington Post gazetesine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Birimine, yasa dışı göçmen ailelerin pazar gününden itibaren toplatılması emri verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:53 
Donald Trump, Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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