Son Dakika Haberleri: ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı
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ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı

41 dakika önce

ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı.

ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı, System.String[]
ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:44 
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