ABD'de göçmen merkezlerinde tutulanlar Trump yönetimine dava açtı
41 dakika önce
ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı.
ABD'de geçici gözetim merkezlerinde tutulan 15 göçmen, merkezlerdeki sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri yargıya taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:44
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