ABD'de göçmen operasyonu: 680 gözaltı
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ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı.
ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:00
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