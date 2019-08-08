Son Dakika Haberleri: ABD'de göçmen operasyonu: 680 gözaltı
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ABD'de göçmen operasyonu: 680 gözaltı

16 dakika önce

ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı.

ABD'de göçmen operasyonu: 680 gözaltı, System.String[]
ABD'nin Mississippi eyaletindeki 7 gıda işleme tesisine düzenlenen baskında 680 göçmen gözaltına alındı.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:00 
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