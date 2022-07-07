ABD'de gökyüzü yeşile döndü - Son Dakika
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ABD'de gökyüzü yeşile döndü

07.07.2022 23:51
ABD'de gökyüzü yeşile döndü

- ABD'de gökyüzü yeşile döndü ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü.

- ABD'de gökyüzü yeşile döndü

MİNNESOTA - ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü.

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls'ta 5 Temmuz'da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğunu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de gökyüzü yeşile döndü - Son Dakika

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