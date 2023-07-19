ABD'de Golf Arabası Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk, 7 Yaşındaki Abisine Çarparak Ölümüne Neden Oldu

ABD'de golf arabası kullanan 3 yaşındaki bir çocuk, 7 yaşındaki abisine çarparak ölümüne neden oldu.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk golf arabası kullandı. Evinin yakınlarında bulunan kavisli bir yoldan geçmeye çalışan 3 yaşındaki çocuk, evinin bahçesinde 7 yaşındaki abisine çarptı. Kaza nedeniyle ağır yaralanan çocuğun hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiği açıklandı. Aracı kullanan 3 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu ifade edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Florida'da 18 yaş altı kişilerin ehliyet alması için ebeveyn onayını alması ve en az 15 yaşında olması gerekiyor. Florida Valisi Ron DeSantis, birkaç ay önce ehliyeti ve ebeveyn izni olmayan 18 yaş altındaki kişilerin belirli yollarda golf aracını kullanabilmesini yasaklayan yeni bir yasayı onaylamıştı. Söz konusu yasanın ise 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Ülke genelinde her yıl 6 bin 500'den fazla çocuk golf arabalarının çarpması sonucu yaralanıyor. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre bu çocuklardan yarısından çoğunun 12 yaşın altında olduğu belirtiliyor. - FLORIDA