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ABD'de golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu
6 saat önce
ABD'nin Florida eyaletindeki bir golf sahasının altında 40 köle mezarı bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki bir golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu.
Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de, dönemin pamuk tarlalarının bulunduğu ekim alanı üzerine yapılmış bir golf sahasında 40 köle mezarı keşfedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:57
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