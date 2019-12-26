ABD'de golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu - Son Dakika Dünya

ABD'de golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu

6 saat önce

ABD'nin Florida eyaletindeki bir golf sahasının altında 40 köle mezarı bulundu.

ABD'de golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki bir golf sahasının altında köle mezarlığı bulundu.


Florida eyaletinin başkenti Tallahassee'de, dönemin pamuk tarlalarının bulunduğu ekim alanı üzerine yapılmış bir golf sahasında 40 köle mezarı keşfedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:57 
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