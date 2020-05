ABD'de gönüllülerden Müslüman sağlık çalışanlarına iftarlık ve sahurluk dağıtımı - Son Dakika

On Call Halal adlı grubun kurucusu Amerikalı Kaitlin Abdelrahman'ın açıklaması - On Call Halal adlı grubun kurucusu Amerikalı Kaitlin Abdelrahman:

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU – ABD'nin Kansas eyaletinde bir grup Müslüman, kurdukları gönüllü organizasyonla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerde yoğun şekilde çalışan Müslüman sağlık görevlilerine iftarlık ve sahurluk servisi yapıyor.

On Call Halal (Helal Çağrı) adlı organizasyonun mimarı 31 yaşındaki Amerikalı Kaitlin Abdelrahman AA muhabirine, Kansas'ta elit bir aileden geldiğini ve üniversitedeyken 2008'de Müslüman olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ailemde tek Müslüman benim. Ebeveynim beni 'en iyi ve doğru olanı' seçmemi teşvik edecek şekilde büyüttü. Bu nedenle Müslüman olmamı hoş karşıladılar ve ailemde herkesle ilişkilerim gayet iyi. Her zaman, gerçekten para kazanmakla ilgili değil, daha çok, sorun olarak görülen insanların problemlerini çözmelerine yardımcı olmakla ilgili çözüm olacak işler kurmaya çalışan bir girişimci olmaya çalıştım."

Abdelrahman, daha önce de hemşirelere yönelik İslami yaşantıya uygun kıyafet ile ramazan ve bayramlarda Müslümanların evlerini dekore edecek ürünler üzerinde çalışmalar yaptığını kaydetti.

Şu ana kadar 700 öğün iftarlık ve sahurluk dağıtıldı

Kovid-19 salgın nedeniyle Kansas'taki yaşamın olumsuz etkilendiğine işaret eden Abdelrahman, özellikle şehirdeki hastanelerde yoğun şekilde çalışan sağlık personelinin ramazandaki yemek ihtiyacına yönelik çözüm aramaya başladığını aktardı.

Abdelrahman, "Sağlık ekiplerinin içindeki Müslüman çalışanlar, salgın yoğunluğunun üzerine bir de oruç tutuyor olacaktı, onlar için bir şeyler yapmak istedim ve bu organizasyonu oluşturdum." diye konuştu.

Bölgede bulunan Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) gibi kuruluşların da desteği ile hastanelerde ne kadar Müslüman çalıştığını araştıran Abdelrahman, helal yemek restoranlarıyla da irtibata geçerek koordinasyonu sağladığını dile getirdi.

Abdelrahman, şimdiye kadar Kansas City'deki 3 ana hastaneye yaklaşık 700 iftarlık ve sahurluk dağıttıklarını belirterek, hedeflerinin ramazan sonuna kadar 3 bin 300 öğün yemek servisine ulaşmak olduğunu kaydetti.

Yemekleri yerel ve internet sitesi üzerinden topladıkları bağışlarla karşıladıklarını aktaran Abdelrahman, "Böylelikle hem sağlık çalışanlarına moral hem de salgında işleri yavaşlayan restoranlara destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdelrahman, bölgede bulunan diğer hastanelerden de talepler gelmeye başladığına değinerek, "3 bin 300 hedefini aşıp diğer hastanelere ulaşmayı gerçekten çok istiyoruz ama bütçemiz şu an yeterli değil." diye konuştu.

-"Bu çalışmaları diğer şehirlerde de yaygınlaştırmak istiyoruz"

Hayatı boyunca insanlara faydalı olacak benzer çalışmalar yapmak istediğini dile getiren Abdelrahman, yaptıkları çalışmalarla Müslüman olmayan toplum içinden de takdir ve destek gördüklerinin altını çizdi.

Abdelrahman, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar çok farklı geçmişlerden ve hayatın her kesiminden birçok insanı bir araya getiriyor. Tüm insanlık için iyi olan şeyler için çalışıyoruz. Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu gerçekten İslam'ın her zaman öğrettiklerini somutlaştırıyor ve beni İslam'a çeken de bu oldu. Böylece dünyaya dinimizin gerçekte ne olduğunu ve her zaman neyi savunduğunu gösterebilmemiz açısından gerçekten harika, çok şükür!"

Her sene bu hizmeti devam ettirmeleri konusunda çok tavsiye aldıklarını belirten Abdelrahman, "Bu çalışmaları diğer şehirlerde de yaygınlaştırmak, hatta sadece Müslüman çalışanlara değil, toplumun diğer kesimlerine de ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.