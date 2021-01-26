ABD'de görevi sona eren Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor - Son Dakika

ABD'de görevi sona eren Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor

26.01.2021 23:59
ABD'de görevi sona eren Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor, System.String[]

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle "isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacağı Senatoda "görevi sona ermiş bir başkanın azil yargılamasının anayasal olup olmadığı" tartışılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle "isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacağı Senatoda "görevi sona ermiş bir başkanın azil yargılamasının anayasal olup olmadığı" tartışılıyor.

8 Şubat haftasında başlaması beklenen Trump'ın azil yargılamasına hazırlanan ABD Senatosu, azil sürecine ilişkin kuralların belirlenmesi gündemiyle toplandı.

Trump'ın azil yargılamasına ilişkin tartışmaların damga vurduğu Senato Genel Kurulundaki oturumda, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'ün konuşması gündem oldu.

Paul, "Anayasamız bu konuda açıktır ancak görevdeki bir başkan için azil yargılaması ve oylaması yapılabilir. Halbuki Demokratlar görevi sona ermiş olan bir kişiyi yargılamak istiyor. Bunun adı siyasal intikamdır. Bu mahkeme bir tiyatrodur." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını savunan Paul, kendisi gibi düşünen Cumhuriyetçi senatörlerle bu konudaki çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Paul'ün sunduğu "Trump'ın azil yargılamasının anayasal olmadığına" ilişkin tasarı ise 45 evet oyuna karşı 55 hayır oyu ile reddedildi. 50 sandalyeye sahip olan Demokratların tamamı aleyhte oy kullanırken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Pat Toomey ve Ben Sasse de Demokratlara katılarak hayır oyu verdi.

Senatörler yemin etti

Öte yandan, Senato Genel Kurulundaki oturumda Trump'ın azil yargılamasında Anayasaya göre "jüri" görevi görecek senatörler, bu görevleri için yemin etti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Schumer'in açıkladığı takvime göre, Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre, Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de görevi sona eren Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor - Son Dakika


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