Son Dakika Haberleri: ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre
Son Dakika Dünya ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre

ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.

ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.


ABD'de İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verilmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Richard Berman, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:28 
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