ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.
ABD'de İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:28
Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir Meteoroloji'den "Kasım'da kar yağabilir" iddiasına yanıt: Tahminler kurum kaynaklı değil Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın