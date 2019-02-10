ABD'de görüşmeler tıkandı, hükümet tekrar kapanabilir
1 saat önce
ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda herhangi bir mutabakat olmaması nedeniyle tıkandı.
ABD
Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri, Meksika
sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda herhangi bir mutabakat olmaması nedeniyle tıkandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:52
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