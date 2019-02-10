Son Dakika Haberleri: ABD'de görüşmeler tıkandı, hükümet tekrar kapanabilir

ABD'de görüşmeler tıkandı, hükümet tekrar kapanabilir

1 saat önce

ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda herhangi bir mutabakat olmaması nedeniyle tıkandı.

ABD'de görüşmeler tıkandı, hükümet tekrar kapanabilir, System.String[]
ABD Kongresinde devam eden bütçe görüşmeleri, Meksika sınırına örülecek duvara ayrılan fon ve sınırda tutuklananların sayısı konusunda herhangi bir mutabakat olmaması nedeniyle tıkandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:52 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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