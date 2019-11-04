Son Dakika Haberleri: ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü
Son Dakika Güncel ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

6 saat önce

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Stuart Air Show öncesinde antrenman uçuşu yapan gösteri uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü, System.String[]

ABD'de geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Stuart Air Show öncesinde antrenman uçuşu yapan gösteri uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Florida eyaletindeki Stuart kentinde yer alan Witham Field Havaalanı'nda düzenlenen Stuart Air Show etkinliğinde, OV-1 Mohawk tipi küçük uçak düştü. Uçağın hava gösterisi öncesinde antrenman için havalandığı, düşüş nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düşüş anı

-Düşüşten sonraki patlama ve yükselen alevler


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:11 Kaynak: DHA
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