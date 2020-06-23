ABD'de göstericiler ve polis yine karşı karşıya geldi - Son Dakika

ABD'de göstericiler ve polis yine karşı karşıya geldi

ABD'de 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

ABD'de 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

ABD'de Beyaz Saray karşısındaki H Street üzerinde toplanan protestocular ile polis karşı karşıya geldi. LaFayette Park'ta bulunan 7'nci ABD Başkanı Andrew Jackson heykelini devirmek isteyen göstericiler polis müdahalesiyle karşılaştı.

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BEYAZ SARAY'IN ÖNÜ KARIŞTI

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polisin Afro-Amerikan George Floyd'u öldürmesinin ardından başlayan "Black Lives Matter" (Siyah Hayatlar Önemlidir) isyanı önce ABD eyaletlerine ardından dünyaya yayıldı. ABD'de Beyaz Saray'ın karşısında polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek isteyen 500'ün üzerinde gösterici sloganlar attı.

Washington DC polisi Beyaz Saray'ın çevresindeki kalabalığı biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. İleride toplanan göstericiler ve polis arasında gergin dakikalar yaşandı.

Bazı göstericiler polise saldırmak isterken polis şahısları gözaltına aldı. Demirören Haber Ajansı'nın kamerası yaşananları kaydetti.

TRUMP: 10 YIL HAPİS VAR

ABD Başkanı Donald Trump Andrew Jackson heykelini devirmek isteyenleri Twitter'dan "gözaltına almakla" tehdit etti.

Trump "Beyaz Saray karşısındaki St. John's kilisesine de zarar verdiniz. Lafayette Park'ında bulunan muhteşem Andrew Jackson Heykeli'ne zarar vermeye çalıştınız bu utanç verici bir vandalizm. Washington DC'de tutuklanan çok sayıda insan var. Emektar Anıtı Koruma Yasası uyarınca 10 yıl hapis cezası var. Dikkat!" uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de göstericiler ve polis yine karşı karşıya geldi - Son Dakika

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