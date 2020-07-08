ABD'de gözaltına alınan asker ırkçı örgüte "bilgi sızdırdığı" suçlamalarını reddetti - Son Dakika

ABD'de gözaltına alınan asker ırkçı örgüte "bilgi sızdırdığı" suçlamalarını reddetti

ABD'de ordu mensubu Ethan Melzer, ırkçı yanlısı bir örgüte, görev yaptığı askeri birlik hakkında gizli bilgi sızdırdığı iddialarıyla mahkemeye çıkarıldı.

ABD'de ordu mensubu Ethan Melzer, ırkçı yanlısı bir örgüte, görev yaptığı askeri birlik hakkında gizli bilgi sızdırdığı iddialarıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Melzer, suçlamaları reddetti.

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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Melzer'in, Order of Nine Angles (Dokuz Açılar Tarikatı) adlı aşırılık yanlısı bir örgüte, bağlı olduğu askeri birliğin görev yeri, güvenlik sistemleri ve askeri eylemleri hakkında bilgi sızdırdığı iddiasıyla tutuklandığını duyurmuştu. Söz konusu davayla ilgili iddianamede, örgütün ABD birliğine saldırı planı içerisinde olduğu öne sürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETİ

ABD iç istihbarat birimi FBI ve ABD ordusu tarafından ortaya çıkarılan detaylar sonucu Melzer, 10 Haziran'da New York'ta gözaltına alınmıştı. Dün mahkemeye çıkarılan Melzer, hakim karşısında suçsuz olduğunu belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de gözaltına alınan asker ırkçı örgüte 'bilgi sızdırdığı' suçlamalarını reddetti - Son Dakika Dünya
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