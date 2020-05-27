ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS - Son Dakika

ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS
Protestodan detaylar Göstericilerden detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.
Protestodan detaylar
Göstericilerden detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Göstericiler pankartlar taşıyarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 01:08 Kaynak: AA
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