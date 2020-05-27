ABD'de gözaltına alınan bir siyahinin ölümü, tepkilere neden oldu - MİNNEAPOLİS - Son Dakika

Protestodan detaylar

Göstericilerden detaylar MİNNEAPOLİS - ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli bir siyahinin ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı. Göstericiler pankartlar taşıyarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti.