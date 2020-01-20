'ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor' - Son Dakika

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'ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor'
22 dakika önce
Ekim ayından bu yana ABD'de 40'a yakın çocuk grip virüsüne bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetti, 40 binden fazla kişi hastanelik oldu.
Ekim ayından bu yana ABD'de 40'a yakın çocuk grip virüsüne bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetti, 40 binden fazla kişi hastanelik oldu. Enflüanza B virüsü baskın olarak görülürken bu yılki grip aşısının korumasının zayıf olduğu belirtiliyor. Uzmanlar yine de uyarıyor: "Mutlaka aşı olun."
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:48
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