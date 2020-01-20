'ABD'de Grip Yüzünden Çocuk Ölümleri Artıyor' - Son Dakika

Ekim ayından bu yana ABD'de 40'a yakın çocuk grip virüsüne bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybetti, 40 binden fazla kişi hastanelik oldu. Enflüanza B virüsü baskın olarak görülürken bu yılki grip aşısının korumasının zayıf olduğu belirtiliyor. Uzmanlar yine de uyarıyor: "Mutlaka aşı olun."