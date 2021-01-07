ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Son Dakika

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.01.2021 00:35
ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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