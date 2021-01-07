ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Son Dakika

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.01.2021 00:35
ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı., System.String[]

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik güçleri, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - Son Dakika


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