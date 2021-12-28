ABD'de haber kanalları 2021'de büyük izleyici kitlesi kaybetti - Son Dakika

ABD'de bu yıl 2020'ye kıyasla ulusal TV kanallarının reytinglerinde büyük bir düşüş görüldüğü belirtildi.

Ülkede reyting ölçümü yapan Nielsen şirketi verilerine göre, 2021'de hafta içi en fazla izleme yapılan prime-time saatlerinde CNN yüzde 38, Fox Haber Kanalı da yüzde 34 izleyici kaybetti.

Ülkede önce çıkan diğer ulusal haber kanalları olan MSNBC'de yüzde 25, NBC'de yüzde 14 ve ABC'de de yüzde 12 oranında akşam bültenlerinde reyting düşüşü oldu.

Washington Post'un haber sitesine girişler geçen Kasım 2020'den bu yana yüzde 44, New York Times'ın sitesine girişler de yüzde 34 azaldı.

Halkın ulusal televizyon kanalları ve gazetelerin haberlerine yönelik ilgilerindeki azalış, 2020'de yaşanan çekişmeli başkanlık seçimleri, ırkçı protestolar ve hararetli Kovid-19 salgını tartışmalarının bu yıl olmamasına bağlanıyor.

Uzmanlar, eski Başkan Donald Trump dönemindeki şiddetli siyasi tartışmaların haberlere yönelik ilgiyi artırdığına dikkati çekerken 2021'de ulusal haberlere yönelik görülen söz konusu seyirci ve okuyucu azlığını da "Trump sonrası düşüş" şeklinde niteliyor.