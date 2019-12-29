ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı - Son Dakika Dünya

ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı

6 saat önce

New York kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında bir hahamın evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır

ABD'de hahamın evindeki Hanuka kutlamalarına bıçaklı saldırı, ikisi ağır 5 yaralı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Yahudi bayramı Hanuka kutlamaları sırasında Haham Chaim Rottenberg'in evine giren bıçaklı saldırgan 5 kişiyi yaraladı.


Cumartesi gece saat 10 sularında meydana gelen saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Haham, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:45 
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