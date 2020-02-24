ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı - Son Dakika

ABD'li avukat Kevin Carroll, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açtığını belirterek, "Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek." dedi.

Washington merkezli hukuk firması temsilcisi avukat Kevin Carroll, düzenlediği basın toplantısında, Libya'da işkencelere maruz kalan ve aile fertleri öldürülen müvekkilleri adına Hafter hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Carroll, savaş suçu işleyen Hafter'in de ABD vatandaşı olduğunu belirterek, "Hafter ve adamları yıllarca Virginia'da yaşadı ve hepsinin ABD'de çok ciddi mal varlığı bulunmakta. Bu sebeple Amerikan adaleti ile hesaplaşacaklar. Amerikalı boksör Joe Lewis'in dediği gibi, kaçabilirler ama saklanamazlar. Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Müvekkillerinden birinin Libya krizi sırasında evini korumaya çalışan Libya asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu belirten Carroll, iç savaş sırasında evine bomba atılması sonucu ağır şekilde yaralandığını kaydetti. Carrol, müvekkilinin buna rağmen Hafter güçleri tarafından tutuklanarak günlerce hortum, kablo ve yumruklarla dövüldüğünü ve saatlerce elektrikli işkenceye maruz kaldığını vurguladı.

Carroll, "Hafter'in bu eylemleri Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmelerinin ihlalidir. Asker olarak tüm bu suçlardan sorumludur ve ABD adaleti ile yüzleşecektir." dedi.

Hafter'in ABD'de üzerine kayıtlı 17 mülkü var

Hafter'in devlet başkanı olmadığına ve herhangi bir dokunulmazlığının bulunmadığına dikkat çeken Carroll, Virginia'ya geri gelmesini ve müvekkillerinin dava sırasında kendisine yönelteceği ciddi suçlamalarla yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Carroll, Hafter'in ABD'de üzerine kayıtlı 17 mülkü olduğunu da belirterek, "Geri dönsün ya da dönmesin emin olabileceğimiz bir şey Virginia'daki kendisine ait 17 mülkün toplanıp ülkeden ayrılamayacağıdır. Şayet bu suçlamalar ile yüzleşmezse işin ucu bu mal varlıklarına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mülklerin arasında ev ve iş yerlerinin olduğunu vurgulayan Carroll, Hafter ve ailesinin bu mülklerin bazıları için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığını ifade etti.

Carroll, bir gazetecinin Hafter'in sahip olduğu bu mülkleri farklı aile fertlerinin üzerine kaydetmesi durumunda nasıl bir süreç işleyeceği yönündeki sorusuna, "Bunun için araştırmalarımız devam ediyor ancak söz konusu 17 mülkün doğrudan Hafter'e ait olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Siyasi müdahale olacağına inanmıyorum"

Öte yandan avukat Carroll, AA muhabirinin, Hafter'in geçen aylarda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve övüldüğünü hatırlatarak "Dava sürecinde siyasi bir müdahaleden endişe ediyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"ABD'li Wall Street Journal gazetesi başta olmak üzere bir çok ABD medyası, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisini ve Rusya İstihbarat Kurumu GRU adına çalışan Rus paralı savaşçı şirketi Wagner Group ile olan işbirliğini yazdı. Haliyle kendisi için ABD'de de birilerinin siyasi bir müdahalede bulunacağına inanmıyorum."

Hafter hakkında açılan 3'üncü dava

Libya'da işlediği savaş suçlarına ilişkin Hafter hakkında ikisi ABD'de ve biri İngiltere'de olmak üzere şu an için 3 ayrı dava bulunuyor.

Geçen aylarda ABD'de yaşayan 6 Libyalı aile, Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında aynı suçlamalarla Washington Federal Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuş ve 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti. Davanın bir sonraki duruşmasının iki hafta sonra yapılması bekleniyor.