ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı - Son Dakika

ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı

6 saat önce

ABD'li avukat Kevin Carroll, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açtığını belirterek, "Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek.

ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı, System.String[]

ABD'li avukat Kevin Carroll, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açtığını belirterek, "Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek." dedi.

Washington merkezli hukuk firması temsilcisi avukat Kevin Carroll, düzenlediği basın toplantısında, Libya'da işkencelere maruz kalan ve aile fertleri öldürülen müvekkilleri adına Hafter hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açtığını söyledi.

Carroll, savaş suçu işleyen Hafter'in de ABD vatandaşı olduğunu belirterek, "Hafter ve adamları yıllarca Virginia'da yaşadı ve hepsinin ABD'de çok ciddi mal varlığı bulunmakta. Bu sebeple Amerikan adaleti ile hesaplaşacaklar. Amerikalı boksör Joe Lewis'in dediği gibi, kaçabilirler ama saklanamazlar. Hafter işlediği suçların bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Müvekkillerinden birinin Libya krizi sırasında evini korumaya çalışan Libya asıllı bir ABD vatandaşı olduğunu belirten Carroll, iç savaş sırasında evine bomba atılması sonucu ağır şekilde yaralandığını kaydetti. Carrol, müvekkilinin buna rağmen Hafter güçleri tarafından tutuklanarak günlerce hortum, kablo ve yumruklarla dövüldüğünü ve saatlerce elektrikli işkenceye maruz kaldığını vurguladı.

Carroll, "Hafter'in bu eylemleri Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmelerinin ihlalidir. Asker olarak tüm bu suçlardan sorumludur ve ABD adaleti ile yüzleşecektir." dedi.

Hafter'in ABD'de üzerine kayıtlı 17 mülkü var

Hafter'in devlet başkanı olmadığına ve herhangi bir dokunulmazlığının bulunmadığına dikkat çeken Carroll, Virginia'ya geri gelmesini ve müvekkillerinin dava sırasında kendisine yönelteceği ciddi suçlamalarla yüzleşmesi gerektiğini belirtti.

Carroll, Hafter'in ABD'de üzerine kayıtlı 17 mülkü olduğunu da belirterek, "Geri dönsün ya da dönmesin emin olabileceğimiz bir şey Virginia'daki kendisine ait 17 mülkün toplanıp ülkeden ayrılamayacağıdır. Şayet bu suçlamalar ile yüzleşmezse işin ucu bu mal varlıklarına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu mülklerin arasında ev ve iş yerlerinin olduğunu vurgulayan Carroll, Hafter ve ailesinin bu mülklerin bazıları için 8 milyon dolar nakit ödeme yaptığını ifade etti.

Carroll, bir gazetecinin Hafter'in sahip olduğu bu mülkleri farklı aile fertlerinin üzerine kaydetmesi durumunda nasıl bir süreç işleyeceği yönündeki sorusuna, "Bunun için araştırmalarımız devam ediyor ancak söz konusu 17 mülkün doğrudan Hafter'e ait olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Siyasi müdahale olacağına inanmıyorum"

Öte yandan avukat Carroll, AA muhabirinin, Hafter'in geçen aylarda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve övüldüğünü hatırlatarak "Dava sürecinde siyasi bir müdahaleden endişe ediyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"ABD'li Wall Street Journal gazetesi başta olmak üzere bir çok ABD medyası, Hafter'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisini ve Rusya İstihbarat Kurumu GRU adına çalışan Rus paralı savaşçı şirketi Wagner Group ile olan işbirliğini yazdı. Haliyle kendisi için ABD'de de birilerinin siyasi bir müdahalede bulunacağına inanmıyorum."

Hafter hakkında açılan 3'üncü dava

Libya'da işlediği savaş suçlarına ilişkin Hafter hakkında ikisi ABD'de ve biri İngiltere'de olmak üzere şu an için 3 ayrı dava bulunuyor.

Geçen aylarda ABD'de yaşayan 6 Libyalı aile, Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında aynı suçlamalarla Washington Federal Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuş ve 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti. Davanın bir sonraki duruşmasının iki hafta sonra yapılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Halife Hafter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı Ceren Damar'ın katilinin avukatı skandal sözlerini savundu: Vicdanım çok rahat ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:54:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Halife Hafter hakkında savaş suçu davası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]