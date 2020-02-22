ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi - Son Dakika

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

13 dakika önce

NEW ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru, incelemenin ardından reddedildi.

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi, System.String[]

NEW ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi için temyiz mahkemesine yaptığı başvuru, incelemenin ardından reddedildi.

New York'taki temyiz mahkemesi, Halk Bankası'nın başvurusunu inceledikten sonra "özel statüyle duruşmaya katılım" talebini kabul etmedi.

Halk Bankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

Temyiz mahkemesi başvuruyu incelemeyi kabul etmiş ve kararını açıklayıncaya kadar ise federal mahkemeden devam eden yargı sürecini beklemeye alması talebinde bulunmuştu.

Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından federal mahkeme beklemeye aldığı dava sürecine devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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