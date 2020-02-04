ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi - Son Dakika Dünya

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi

6 saat önce

ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.

ABD'de Halk Bankasının temyiz başvurusu kabul edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Halk Bankası davasında, bankanın "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteği, federal mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusu kabul edildi.


New York'taki temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankasının başvurusuna olumlu yanıt verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:23 
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