ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor! Sokaklar doldu taştı - Son Dakika

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor! Sokaklar doldu taştı

07.11.2020 22:23

ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine ilişkin oylar bazı eyaletlerde sayılmaya devam ederken Pennsylvania ve Nevada eyaletlerinin açıklanmasının ardından, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimi Demokrat rakibi Biden'a karşı kaybettiği netleşti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının resmi olmayan sonuçlarına göre, Biden'ın 46'ncı ABD başkanı olduğunu duyurması üzerine binlerce kişi sokaklara döküldü. Başkent Washington'da sabah saatlerinde Beyaz Saray önünde toplanan kalabalık Biden lehine sloganlar attı, müzik eşliğinde dans etti.

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago gibi kentlerde de insanlar meydanlarda toplanarak veya araçlarından korna çalarak seçimin sonucunu kutladı.

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor! Sokaklar doldu taştı

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, New York, Başkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor! Sokaklar doldu taştı - Son Dakika


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