ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlandı.
Türk bankasına yöneltilen suçlamalar arasında 'milyarlarca dolarlık dolandırıcılık çerçevesinde' kara para aklama, kara para aklamak için komplo, dolandırıcılık, yasaları ihlal için komplo ve ABD yaptırımlarını ihlal gibi altı ayrı başlık bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12
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