Son Dakika Haberleri: ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi
Son Dakika Dünya ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi

ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi

23 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlandı.

ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlandı.


Türk bankasına yöneltilen suçlamalar arasında 'milyarlarca dolarlık dolandırıcılık çerçevesinde' kara para aklama, kara para aklamak için komplo, dolandırıcılık, yasaları ihlal için komplo ve ABD yaptırımlarını ihlal gibi altı ayrı başlık bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, New York, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12 
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