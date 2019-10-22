ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

Savcılık bankanın "kaçak" olarak nitelendirilmesini talep ederken mahkeme başkanı Richard Berman banka yetkililerine iki haftalık ek süre verilmesine hükmetti.

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