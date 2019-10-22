Son Dakika Haberleri: ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi
Son Dakika Dünya ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

23 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi

ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi.


Savcılık bankanın "kaçak" olarak nitelendirilmesini talep ederken mahkeme başkanı Richard Berman banka yetkililerine iki haftalık ek süre verilmesine hükmetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Richard Berman, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere verilen süreyle ilgili konuştu: Söz tutulmazsa operasyon devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Ateşkesin bitmesine saatler kala terör örgütü YPG'den açıklama: Tamamen çekikdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]