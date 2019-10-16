ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı. New York Güney Bölgesi Savcılığı iddianamede ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle bankaya altı suçlama yöneltti.Halkbank hakkında, milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil altı suçtan iddianame hazırlandı.



New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın Ocak 2018'de suçlu bulunduğu davada Halkbank'ın üst düzey yönetiminin ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek için oluşturulan sisteme katıldıklarını belirterek "Bugünkü iddianamede milyarlarca doları bulan petrol gelirlerinin yasalara aykırı bir şekilde İran'a aktarılmasına Halkbank'ın sistemli bir şekilde dahil olduğu ve bu düzenin bankanın üst düzey yetkilileri tarafından tasarlanıp yürütüldüğü iddia ediliyor" denildi.



İddianamede Halkbank'ın eylemlerinin üst düzey Türk yetkililer tarafından desteklendiği ve korunduğu, bazı yetkililerin bu sistemin desteklenmesi için milyonlarca dolar rüşvet aldığı belirtildi.



İddianamede Halkbank'a ABD'yi dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (IEEPA) delmek için kumpas kurmak,bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurmak suçlamaları yöneltildi.



"20 milyar dolar İran'a aktarıldı"



Halkbank'ın bu sistemi kullanarak 20 milyar dolar değerinde fonu İran'a aktardığı belirtilen iddianamede üst düzey Halkbank yöneticilerinin de bu para transferlerinin aslını ABD Hazine Bakanlığından gizledikleri belirtiliyor. Halkbank yöneticilerinin bu şekilde İran hükümetine ABD tarafından yaptırım riskine maruz kalmadan milyarlarca dolarlık hizmet sağladığı kaydediliyor.



İddianamede Hakan Atilla davasındaki iddianamede ismi geçen dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer Halkbank yöneticilerinin de firari olduğu belirtildi.



Davaya Hakan Atilla davasının yargıcı Richard M. Berman'ın atandığı belirtildi.



Hakan Atilla davası



İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı olan Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ettiği ve savcılık makamı lehine tanık olarak ifade verdiği dava 27 Kasım 2017'de başlamıştı. Tanıklığı uyarınca duruşmalarda İran'a karşı yaptırım ve ambargo rejimini delmek için nasıl bir sistem kurulduğunu ve uyguladığını anlatan Sarraf, aynı zamanda sistemi işletebilmek için üst düzey Türk yetkililere nasıl ve ne kadar rüşvet verdiğinin ayrıntılarını da mahkeme heyeti ile paylaşmıştı.



Sarraf ifadesinde dönemin Türkiye Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la kurdukları sistemi anlatmış, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini iddia etmişti. Sarraf, İran'ın Türkiye'de biriken petrol ve doğal gaz gelirlerinin Türkiye dışına çıkarılması için yasadışı altın ve gıda ticareti üzerinden kurdukları sisteme Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yardım ettiğini söylemişti.



ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesine yardım ettiği gerekçesiyle New York'ta tutuklu yargılanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Atilla, mahkumiyet cezasının sona ermesinin ardından Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.



DW/SSB, BK



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