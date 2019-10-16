Son Dakika Haberleri: ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı
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ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı

8 dakika önce

ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halkbank hakkında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, para aklama ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halkbank hakkında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, para aklama ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırladı.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:52 
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