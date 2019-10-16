ABD'de Halkbank hakkında iddianame hazırlandı
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ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halkbank hakkında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, para aklama ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırladı.
ABD'de New York Güney Bölgesi Savcılığı, Halkbank hakkında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, para aklama ve sahtecilik suçlamalarıyla iddianame hazırladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:52
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