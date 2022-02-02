Üye Girişi
ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde

02.02.2022 23:20
ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde

NEW ABD'de halkın yüzde 70'inden fazlası, artan benzin fiyatları nedeniyle ülkenin enerji politikalarından memnun olmadığını belirtti.

NEW ABD'de halkın yüzde 70'inden fazlası, artan benzin fiyatları nedeniyle ülkenin enerji politikalarından memnun olmadığını belirtti.

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı anket sonuçlarına göre, Amerikalıların enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde.

Amerikalıların çoğu benzin fiyatlarının artmasından şikayet ederken, ankete katılanların yüzde 73'ü benzin fiyatları arttığı için Biden yönetiminin enerji politikalarını beğenmediğini belirtti.

ABD'lerin yüzde 33'ü ekonomiden memnun

ABD'liler bir galon (3,7 litre) benzin için ortalama 3,38 dolar ödüyor.

Amerikan halkının sadece yüzde 33'ü ekonomiden memnun olduğunu söylerken, orduya güven ise yüzde 10'dan fazla düşerek yüzde 61'e geriledi.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Benzin, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
23:03 Yerli otomobil TOGG'da merak edilen soru cevaplandı! Bakan Varank, satışa çıkacağı tarihi verdi
22:31 Zonguldak'ta heyelan evlerin yollarını komple kapattı! İşten dönen mağdur vatandaş ne yapacağını bilemedi
22:26 Dünya bu kazıyı konuşuyor! Mezarın içinde bulunan kesik başlı at nedeniyle devlet büyükleri arandı
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hain saldırı! Hudut karakolunda bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 23:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de halkın enerji politikası memnuniyeti son 20 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement