ABD'de ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'de ham petrol stokları arttı

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,5 milyon varil arttı.

ABD'de ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,5 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,5 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 431,7 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 261,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1,3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 229 bin varil artışla 6,66 milyon varil olurken, petrol ihracatı da günlük ortalama 95 bin varil artışla 3,51 milyon varile yükseldi.

Bu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim, 18-24 Ocak haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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