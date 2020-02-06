ABD'de ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'de ham petrol stokları arttı

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,4 milyon varil arttı.

ABD'de ham petrol stokları arttı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3,4 milyon varil arttı.


ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,4 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 435 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artacağı yönündeydi.


Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 0,1 milyon varil azalarak 261,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.


Petrol üretimi düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalışla 6,61 milyon varil olurken, petrol ihracatı da günlük ortalama 96 bin düşüşle 3,41 milyon varile geriledi.


Ülkenin ham petrol üretimi de 25-31 Ocak haftasında günlük ortalama 99 bin varil azalarak 12,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.


EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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