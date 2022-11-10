Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çalan Taylor Parker'a idam cezası verildi - Son Dakika

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