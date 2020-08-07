ABD'de hane halkı borcu 2014'ten bu yana ilk kez azaldı - Son Dakika

ABD'de hane halkı borcu 2014'ten bu yana ilk kez azaldı

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalışla 14,27 trilyon dolara geriledi ve 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

ABD'de hane halkı borcu 2014'ten bu yana ilk kez azaldı, System.String[]

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azalışla 14,27 trilyon dolara geriledi ve 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalıların toplam hane halkı borcu, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 azalarak 14,27 trilyon dolara indi.

Bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 34 milyar dolarlık azalış kaydeden hane halkı borcu, 2014'ten bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Söz konusu borç, yıllık bazda ise 406 milyar dolar arttı.

Kredi kartı borçlarında rekor azalış

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun azalmasında kredi kartı borçlarındaki rekor düşüş etkili oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüketici harcamalarındaki azalışla Amerikalıların kredi kartı borçları, bu yılın ikinci çeyreğinde 76 milyar dolar azalarak 820 milyar dolar seviyesine indi.

ABD'de toplam hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri alırken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 63 milyar dolar artışla 9,78 trilyon dolara çıktı.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,54 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,34 trilyon dolarla otomobil kredileri oldu.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2 milyar dolar artarken, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 3 milyar dolarlık azalış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de hane halkı borcu 2014'ten bu yana ilk kez azaldı - Son Dakika Ekonomi
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