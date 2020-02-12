ABD'de hane halkı borcu ilk kez 14 trilyon doları aştı - Son Dakika
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ABD'de hane halkı borcu ilk kez 14 trilyon doları aştı

6 saat önce

ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı.

ABD'de hane halkı borcu ilk kez 14 trilyon doları aştı, System.String[]

ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artarak ilk kez 14,15 trilyon dolara ulaştı.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2019'un 4'üncü çeyreğine ilişkin Hane Halkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, ABD'de hane halkı borcunun artmasında konut kredileri kaynaklı borçların artması etkili oldu.

Amerikalıların borcu, 2019'un 4'üncü çeyreğinde yüzde 1,4 artarak 14,15 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hane halkı borcu, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 193 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 601 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut borçları 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Amerikalıların en çok borçlandığı kalem konut kredileri oldu. Konut kredileri kaynaklı borçlar, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 120 milyar dolar arttı ve 9,56 trilyon dolara çıktı.

Böylece, ülkedeki konut kredileri kaynaklı borç tutarı 2005'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,51 trilyon dolar ile öğrenci kredileri, 1,33 trilyon dolar ile otomobil kredileri ve 930 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar, 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 10 milyar dolar, otomobil kredileri kaynaklı borçlar 16 milyar dolar ve kredi kartı borçları ise 46 milyar dolar artış kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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