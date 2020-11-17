ABD'de hane halkı borcu üçüncü çeyrekte arttı - Son Dakika

ABD'de hane halkı borcu üçüncü çeyrekte arttı

17.11.2020 21:39
ABD'de hane halkı borcu üçüncü çeyrekte arttı, System.String[]

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 14,35 trilyon dolar oldu.

ABD'de hane halkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artarak 14,35 trilyon dolar oldu.

Fed'in New York şubesi tarafından hazırlanan 2020'nin üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre, Amerikalı ailelerin borcu 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 14,35 trilyon dolara yükseldi.

Söz konusu hane halkı borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 87 milyar dolarlık artış gösterirken, yıllık bazda 401 milyar dolarlık yükseliş kaydetti.

Konut kredisi borçları 10 trilyon dolara yaklaştı

Bu dönemde ülkede, hane halkı borcunun artmasında düşük faiz oranlarının da etkisiyle konut kredileri kaynaklı borçlardaki yükseliş etkili oldu.

Konut kredileri, Amerikalılar'ın hane halkı borcunda en yüksek payı alırken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 85 milyar dolar arttı ve 9,86 trilyon dolara çıktı.

Bu dönemde Amerikalılar'ın en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,55 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,36 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 810 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde kredi kartı borçları 10 milyar dolarlık azalış gösterirken, öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 17 milyar dolar arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Konut Kredisi, Kredi, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de hane halkı borcu üçüncü çeyrekte arttı - Son Dakika Ekonomi


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